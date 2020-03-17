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Teknoloji devi Apple, Fransa Rekabet Kurumu tarafından 1.1 milyar Euro'luk cezaya çarptırıldı.Yapılan açıklamaya göre firmanın iki toptan satıcıyla rekabet kurallarına aykırı bir şekilde özel anlaşmalar yaptığı tespit edildi. Bu Fransa'da rekabet ihlali yüzünden verilen en yüksek para cezası oldu.

Cezayla ilgili açıklamada bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Isabelle de Silva "Apple ile Tech Data ve İngram Micros şirketleri birbirleriyle rekabet etmemek üzere anlaşmış ve satıcıların rekabeti artırmasını engellemiştir. Böylece Apple ürünleri için toptan satış pazarı 'sterilize' hale getirilmiştir" dedi.

Isabelle de Silva'nın açıklamasında bahsettiği Apple ürünleri arasında Mac bilgisayarlar ve iPad'ler bulunuyor ancakiPhone'lar yer almıyor.

İTİRAZ EDECEK

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Apple adı geçen toptancılara daha fazla ürün sağladı, diğer toptancılar bu yüzden müşteri talebini karşılamakta zorlandı.

Söz konusu cezaya yol açan soruşturma 2012 yılında Apple ürünleri satan eBizcuss'un şikayeti üzerine açılmıştı. eBizcuss Apple'ın bazı toptancıları 'kayırarak' kendilerini zor durumda bıraktığını, bu yüzden faaliyetlerini durdurduklarını belirtmişti.

Cezanın ardından açıklamada bulunan Apple ise kararın tüm sektörlerde kaos yaratacağını ve karara itiraz edeceklerini bildirdi.