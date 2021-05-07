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Apple AirTag ne kadar? AigTag özellikleri neler?

Apple'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü AirTag, kaybolan eşyanızı kolayca bulmanıza olanak sağlıyor. AirTag Türkiye'de de satışa sunuldu. Peki AirTag Türkiye fiyatı ne kadar? AirTag özellikleri neler? İşte merak edilenler...

Apple AirTag ne kadar? AigTag özellikleri neler?

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre; Apple’ın kaybolan eşyaları bulmak için geliştirdiği takip cihazı AirTag Türkiye’de satışa sunuldu. Çanta, anahtar, cüzdan gibi eşyalara takılabilen AirTag ile hem bu eşyalar hem de “Bul” uygulaması üzerinden Apple cihazları takip edilebiliyor.

AİRTAG ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple’ın sesli asistanı Siri desteği de bulunan AirTag, şu şekilde çalışıyor:

AirTag, “Bul” ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag’in konumunu iCloud’a gönderiyor, kullanıcı da “Bul” uygulamasını açarak AirTag’inin nerede olduğunu haritada görebiliyor.

SESLİ UYARI VERİYOR

“Bul” uygulamasındaki yeni “Nesneler” sekmesine giderek yerleşik hoparlörden bir ses çalarak veya “Hey Siri, cüzdanımı bul” diyerek de AirTag’i aktif olarak kullanılabiliyor. AirTag ürünü takılan eşyalar, harita üzerindeki yönlendirmelerin yanısıra, sesli uyarıları takip ederek de bulunabiliyor.

BLUETOOTH ÜZERİNDEN TAM KONUM BULMA

Apple’ın iPhone, iPad ve Mac’ten oluşan Bul ağı, AirTag’i bulmaya yardımcı olurken; AirTag yakındaysa iPhone’ların “Tam Konum Bulma” özelliği ile kullanıcı doğrudan ona yönlendiriliyor.

Bluetooth üzerinden çalışan “Tam Konum Bulma”, iPhone 11 ve üstü modellerle (iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max) uyumlu.

KAYIP MODU İLE OTOMATİK BİLDİRİM

AirTag “Kayıp Modu”na alınırsa, “Bul” ağındaki bir aygıt tarafından tespit edildiğinde kullanıcıya otomatik olarak bir bildirim geliyor. Ayrıca, NFC özelliğine sahip bir akıllı telefonla AirTag’e dokunulduğunda iletişim bilgilerin görüntülenmesi sağlanıyor.

PİLİ YAKLAŞIK BİR YIL GİDİYOR

Kullanıcılar, AirTag’lerinin nerede olduğunu yalnızca kendileri görebiliyor. Konum verileri ve geçmişi, AirTag’de saklanmıyor. AirTag’in konumunu ileten aygıtlar da anonim kalıyor ve konum verileri şifreleniyor. Standart bir pille bir yıllık bir çalışma süresi olan AirTag, pilinin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini de iPhone üzerinden bildiriyor.

AİRTAG TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

11 gram ağırlığındaki AirTag, suya karşı 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte dayanıklı olarak geliştirilmiş. Yerleşik hoparlör ve ivmeölçer ile donatılan AirTag, tekli paket ve 4’lü paket olarak satılıyor.

Kullanıcılar bir Apple ID’ye 16 farklı AirTag cihazı tanımlayabiliyor. Apple’ın Türkiye’de de satışa sunduğu AirTag’in fiyatları, tekli paket için 299 TL ve 4’lü paket için ise 999 TL olarak belirlendi.

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