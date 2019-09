Apple’ın oyun abonelik sistemi Apple Arcade’ın Türkiye fiyatı belli oldu. Apple, geçen hafta iPhone 11 modellerini tanıttığı toplantıda 19 Eylül’de iOS 13 ile birlikte kullanıma açılacak olan Apple Arcade’e ayda 4.99 dolar karşılığında abone olunabileceğini duyurmuştu. Apple’ın bu oyun servisinin Türkiye fiyatı ise aylık 34.99 TL olarak belirlendi.

Apple’ın bir ay ücretsiz deneme üyeliğiyle sunacağı bu yeni servisine abone olanlar, iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Apple TV’de oynanabilen 100’den fazla yeni ve özel oyundan oluşan kataloğuna erişebilecek. Oyunları çevrimdışıyken de oynanabildiği Apple Arcade’te tek bir abonelik, Aile İçi Paylaşım kapsamında 6 aile üyesine erişim olanağı sağlayacak.

Kullanıcıların reklam veya ek satın alım olmadan oyun oynayabileceği Apple Arcade, 19 Eylül’de iOS 13 ile birlikte, 30 Eylül’de iPad OS ve tvOS 13’te, Ekim ayında da macOS Catalina’da kullanıma sunulacak.

HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?

Türkiye dahil 150 ülkedeki oyunseverlere açılacak olan Apple Arcade ile ilk kez sunulacak oyunlardan bazıları şunlar:

“Ballistic Baseball” (Gameloft),“ChuChu Rocket! Universe” (Sega),“Exit the Gungeon” (Devolver),“Overland” (Finji),“PAC-MAN PARTY ROYALE” (Bandai Namco),“Projection: First Light” (Blowfish),“Rayman Mini” (Ubisoft),“Shantae and the Seven Sirens” (WayForward),“Skate City” (Snowman),“Sneaky Sasquatch” (RAC7),“Steven Universe:Unleash the Light” (Cartoon Network),“Super Impossible Road” (Rogue Games),“The Bradwell Conspiracy” (Bossa),“The Enchanted World” (Noodlecake),“Various Daylife” (Square Enix)...