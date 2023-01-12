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Apple’da yeni bir dönem başlayacak! iPhone ve Apple Watch için bakın ne yapılacak!

Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 14 ailesini satışa sunan Apple hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Apple, yeni iPhone 15 ailesinde ve Apple Watch ürünlerinde bir farklılığa gidecek!

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Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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