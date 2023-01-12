Ortaya atılan iddiaya göre, Apple bu konudaki ilk adımı, 2024'ün sonunda çıkacak Apple Watch Ultra ile atacak. Bu cihaz microLED ekran teknolojisini kullanacak. MicroLED ekranı Apple Watch kullanıp tanıttıktan sonra, Apple bunları "iPhone" ve diğer cihazlara genişletecek. Ekranlar muhtemelen bir dış tedarikçi tarafından üretilecek, ancak Apple tarafından tasarlanacak.