Ara Güler'den 'Bir Avuç Güzel İnsan'

Ara Güler’in edebiyatçılarla kurduğu dostluklara da ışık tutan 'Bir Avuç Güzel İnsan' başlıklı sergide usta fotoğrafçının erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreler sergilenecek.

Fürüzan

Yaşar Kemal, James Baldwin

Nâzım Hikmet

Sergide Nâzım Hikmet’in bugüne dek sergilenmemiş portreleri, karanlık oda baskılar, Ara Güler’in edebiyatçı dostlarıyla yıllar içindeki mektuplaşmaları gibi pek çok belge ile onlardan gelen ve evinin duvarlarını süsleyen sanat eserleri de yer alıyor.

Karin Karakaşlı

Sergideki eserler Fazıl Say'ın müziğiyle de zenginleşiyor. Sanatçının Nâzım Hikmet Oratoryosu ve Yaşar Kemal eserlerinin yanı sıra; Can Yücel ve Cemal Süreya'nın şiirlerini bestelediği eserlerden oluşan müzik seçkisi QR kodlar üzerinden sergideki ziyaretçilerle buluşturuluyor.