Ara tatil ne zaman? sorusu hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı tatil sisteminde değişiklik yaparak ara tatil sistemini getirdi. Ara tatil sistemi bu yıl ilk kez uygulanacak. Ara tatil sistemiyle öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması ve öğrendiklerini pekiştirmenin yanı sıra yeni konular eklenmeden eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor. İşte ara tatil sistemine dair ayrıntılar...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? KASIM 2019

2019 - 2020 eğitim döneminde uygulanacak ilk ara tatil 18 - 22 Kasım tarihleri arasında 5 gün. Ancak haftasonu tatilleri ile birlikte toplamda 9 günlük bir ara tatil verilmiş olacak. Yani öğrenciler 16 Kasım Cumartesi günü itibari ile tatile çıkarak, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü ders başı yapacak.

ARA TATİLLERDE NE YAPILACAK?

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

MEB TAKVİMİ 2019 - 2020

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLK ARA TATİLDE AİLELER İÇİN SEYAHAT ROTALARI

AA'nın haberine göre Setur, milyonlarca öğrenci ve ailesinin beklediği ara tatil için bazı seyahat önerileri sundu.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte ailelerin akıllarında “ara tatil ne zaman?”, “ara tatil kaç gün sürecek?” gibi sorular yer alıyor. 9 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek ve hafta sonu tatilleriyle birlikte tam 9 günlük tatil fırsatı sunacak. 2019-2020 eğitim yılı ara tatilinde ailece seyahate çıkmayı planlayanlar için pek çok seçenek mevcut.

Antalya’nın sakinliğini tercih edecekler için Kemer ve Belek’te önde gelen otellere ek olarak tatilini daha da güneyde KKTC’de geçirmek isteyenler için Girne ve Bafra’da çeşitli kampanyalı otel seçenekleri, ara tatil programını Türkiye'nin popüler gezi rotalarında geçirmek isteyenler için de kültür turları fırsatları bulunuyor.

Seyahatseverler için özel rotalar hazırlayan Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, Türkiye içinde Bursa, Sapanca, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep’te özel rotalar sunuyor. Ara tatilde 3-4 günlük yurt içi turlara katılmak isteyenler için Eskişehir Odunpazarı Turu, Kastamonu Safranbolu Turu ve Kapadokya Turu seçenekleri bulunuyor.

KÜLTÜR TURLARI

Eskişehir Odunpazarı Turu’nda Odunpazarı, Porsuk Çayı, Lületaşı Atölyeleri, Cam Sanatları Müzesi, Kent Park, Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Balmumu Heykeller Müzesi görülecek yerler arasında yer alıyor.

Kastamonu Safranbolu Turu’nda Safranbolu ve Kastamonu’nun yerel lezzetleri keşfedilebiliyor. Kapadokya Turu’nda ise Göreme, Ürgüp, Avanos, Üçhisar, Hacıbektaş, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi görülecek yerler arasında bulunuyor. Balon turu, Güzel Atlar Diyarı Kapadokya’da büyülü bir atmosfer sunuyor.

Setur, ilk ara tatil döneminde pek çok otelde tatil imkanı da sunuyor. Regnum Carya, Zeynep, Ela, Susesi, Sueno, Orange County, Acapulco, Concorde, Cratos, Nuh’un Gemisi, Merit, Mercure, Marigold, NG Sapanca, NG Afyon, Büyük Abant Oteli, İkbal Thermal, Cheya Beşiktaş, Fuga, Anemon İzmir, Best Western Konak, Wyndha Ankara, Ramada By Wyndham Ankara, Park Dedeman Eskişehir, Anemon Eskişehir, Divan Gaziantep, Yılmazoğlu Park otellerinde iki kişilik odalarda 16-24 Kasım tarihleri arasında uygun fiyat avantajlarının yanı sıra Ankara şehir otellerinde ek indirimler, yurt içi otel ve kültür turlarında 12 ay, Kıbrıs otellerinde ise 6 ay taksit imkanı ile sunuluyor.