Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de takımlar, kadrolarını güçlendirmek için ara transfer sezonunun başlamasıyla birlikte harekete geçti. 13 Ocak 2025 itibarıyla açılan transfer dönemi, özellikle Fenerbahçe'nin dikkat çeken hamleleriyle şimdiden gündemin zirvesine oturdu. Gözler şimdi transfer döneminin kapanış tarihinde ve kulüplerin son dakika hamlelerinde. Peki, ara transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte ayrıntılar...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği ara transfer sezonu 13 Ocak 2025’te başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için harekete geçerken, Fenerbahçe’nin transfer atağı şimdiden dikkatleri üzerine topladı. Taraftarlar şimdi diğer kulüplerin nasıl hamleler yapacağını ve transfer döneminin ne zaman sona ereceğini merakla takip ediyor. İşte ayrıntılar...
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ara transfer sezonu 13 Ocak tarihinde başlamıştı. Ara transfer döneminde iki haftalık süreç geride kalırken gözler transfer sezonun sona ereceği tarihe çevrildi. Trendyol Süper Lig'de ara transfer sezonu 11 Şubat tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.