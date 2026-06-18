Araba Sevdası’ndan Süvari’ye Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında yeni bir konuşma düzenliyor. “Halil Paşa’nın Edebiyatla Diyaloğu: Araba Sevdası’ndan Süvari’ye” başlıklı etkinlik, Halil Paşa’nın edebiyat dünyasıyla kurduğu ilişkileri, görsel anlatı ile edebî temsil arasındaki etkileşim üzerinden ele alacak.

Özlem İnay Erten

25 Haziran Perşembe 18.30’da gerçekleşecek etkinlikte, serginin küratörü Özlem İnay Erten ve sanat tarihçisi Pelin Şahin Tekinalp, Halil Paşa’nın üretiminde edebiyatla kesişen izlere odaklanacak. Konuşmada, Recâizâde Mahmud Ekrem’in Türk edebiyat tarihinin ilk realist ve resimli romanı kabul edilen Araba Sevdası adlı romanı için Halil Paşa’nın hazırladığı illüstrasyonlar ile sanatçının Süvari tablosu üzerine kaleme alınan metin birlikte değerlendirilecek.

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Pelin Şahin Tekinalp

Geç Osmanlı döneminde resim, edebiyat ve modernleşme deneyimi arasındaki ilişkiyi tartışmaya açan etkinlik, Halil Paşa’nın görsel anlatım dilini dönemin kültür ve sanat ortamı içinde konumlandıracak. Konuşmada, sanatçının Servet-i Fünûn çevresiyle kurduğu ilişkiler, entelektüel bağları ve üretimini şekillendiren kültürel atmosfer de ele alınacak.

Araba Sevdası desenleri ilk kez sergide

Etkinlikte ayrıca, Halil Paşa’nın aile arşivinde yer alan ve Suyun Kıyısında sergisinde ilk kez izleyiciyle buluşan Araba Sevdası desen çalışmaları da üretim sürecine ışık tutan örnekler olarak değerlendirilecek. Bu çalışmalar, sanatçının edebî bir metni görsel dile aktarırken geliştirdiği yaklaşımı ve geç Osmanlı sanat ortamında resim ile edebiyat arasında kurulan yaratıcı diyaloğu görünür kılıyor.

Etkinlik Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.