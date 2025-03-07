Arabuluculuk için protokol imzalandı

Yargıda Birlik Derneği ile TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi arasında temel arabuluculuk eğitimi ve kişisel gelişim programlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Dr. Birol Kırmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Muzaffer Köstü ve TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel'in katıldığı imza töreni 7 Mart 2025 tarihinde TOBBUYUM’da gerçekleşti.

Protokol çerçevesinde, TOBBUYUM’un düzenlediği temel arabuluculuk eğitimi ve diğer programlar, Yargıda Birlik Derneği üyelerine çok özel avantajlarla sunulacak. Dernek Başkanı Dr. Birol Kırmaz ise yaptığı açıklamada TOBBUYUM tarafından düzenlenecek programlarla ilgili bilgilerin yakın zamanda üyelere mesaj yoluyla bildirileceğini ifade ederek devamında da kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.