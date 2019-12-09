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Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı'ndan sınav sonuç açıklaması geldi mi?

Arabuluculuk sınav sonuçları için adaylar geri sayıma geçti. 25 Kasım tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen Arabuluculuk sınavı için gözler Adalet Bakanlığı ve Ankara Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden gelecek açıklamada. İşte Arabuluculuk sınav sonuçlarına dair detaylar haberimizde...

Arabuluculuk sınavı sonuçları

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor.  25 Kasım'da 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Arabuluculuk sınav sonuçlarına dair detaylar haberimizde 

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Arabuluculuk sınav sonuçlarıyla ilgili henüz Adalet Bakanlığı'ndan ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden bir açıklama gelmedi.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 

Arabuluculuk sınavına katılan adaylar sonuçlara, www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI İTİRAZI

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Üniversite’nin Gazi Şubesi Halk Bankası’na açılacak TR 800001200129400004000229 numaralı hesabına 40,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Süre hesabında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, imzası, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve itiraza ilişkin talebin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır.

İtiraz dilekçesi Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka yollardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınava yapılan itirazlar Daire Başkanlığı tarafından Üniversiteye 7 (yedi) gün içerisinde bildirilecektir.  itiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında yazılı olarak gönderilecektir. İtirazı kabul  edilenlerin listesi ayrıca Daire Başkanlığının http://www.adb.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

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