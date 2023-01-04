Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı, 4 Aralık 2022 tarihinde 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuç tarihi için 4 Ocak işaret edilmişti. Hukuk Fakültesi mezunu ve en az 5 yıllık deneyimi bulunan arabucular arasında ise sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Arabuculuk sınavı sonuçları açıklandı. İşte, 2022 Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı...