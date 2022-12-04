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Arabuluculuk sınav soru cevapları yayınlandı mı? Arabuluculuk sınav sonuçları...

Arabuluculuk sınav gün itibariyle gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığında görev almak isteyen adayların ter döktüğü zorlu sınav 11:45'de sona ermiş ve gözler artık sınav soru ve cevaplarına çevrilmişti. Konuyla ilgili olarak merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

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  • Arabuluculuk sınav soru cevapları yayınlandı mı 2022? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı için beklenen tarih gelip çatmıştı. Yurt genelinde binlerce aday bugün zorlu sınavda ter döktü. Söz konusu sınavın ardından gözler soru cevapların yayınlanıp yayınlanmadığına çevrilmişti. Konuya dair son durumu derledik. İşte, ayrıntılar...
  • Arabuluculuk sınav soru cevapları yayınlandı mı 2022? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN, BİTTİ Mİ?

    2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk), 4 Aralık 2022 tarihinde yapılacaktır.

    Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 90 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
  • Arabuluculuk sınav soru cevapları yayınlandı mı 2022? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ARABULUCULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

    ÖSYM tarafından sınavların ardından belli bir kısmı ya da tamamı erişime açılan sınav soruları ve cevapları Arabuluculuk Sınavı için de sorgulanıyor.

    Henüz sınava dair bir belge paylaşılmadı.
  • Arabuluculuk sınav soru cevapları yayınlandı mı 2022? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuçları ÖSYM takviminde belirtildiği gibi 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

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