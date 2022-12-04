ARABULUCULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?



ÖSYM tarafından sınavların ardından belli bir kısmı ya da tamamı erişime açılan sınav soruları ve cevapları Arabuluculuk Sınavı için de sorgulanıyor.



Henüz sınava dair bir belge paylaşılmadı.