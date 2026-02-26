Canlı
        Araç kampanyalarında son 2 gün! İşte bu ay kampanyada olan araç modelleri

        Araç kampanyalarında son 2 gün! İşte bu ay kampanyada olan araç modelleri

        Otomotiv firmaları Şubat ayına özel olarak farklı araç modellerinde kampanya düzenliyor. Bu kapsamda farklı donanımlara sahip farklı araç ve paketlerde düşük faizli kredi, takas indirimi ve esnek vade seçenekleri sunuluyor. İşte, güncel otomotiv kampanyaları 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 16:00
        1

        Otomotiv markaları, Şubat dönemine özel olarak çeşitli modellerde kampanyalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, farklı donanım seviyelerine sahip araçlar için uygun faiz oranlı kredi imkânları, takas destekleri ve kişiye göre şekillenen vade alternatifleri sunuluyor. İşte, güncel otomobil kampanyalarına dair öne çıkan detaylar ve ödeme planı

        2

        ALFA ROMEO

        Alfa Romeo Junior Ibrida / Ibrida Speciale / Speciale+
        250 bin TL’ye varan takas desteği

        Alfa Romeo Junior Elettrica (Speciale / Speciale+)
        115 bin TL’ye varan takas desteği

        Alfa Romeo Junior Elettrica (Speciale+)
        300.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi

        3

        OPEL

        Opel Corsa Elektrik (GS donanım)
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Combo
        450 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Combo Cargo
        600 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Zafira
        600 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği

        Opel Vivaro Cargo Ultimate (5.3 m³)
        450 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Vivaro Cargo Ultimate XL (6.1 m³)
        600 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Vivaro City Van
        600 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği

        Opel Movano
        600 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği

        4

        OPEL

        Opel Corsa (manuel şanzımanlı Edition)
        150 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Corsa (diğer tüm versiyonlar)
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Astra
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Frontera Hybrid
        150 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Frontera Elektrik
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Mokka
        300 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        Opel Grandland Hybrid
        İşletmelere özel 400 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi

        5

        CHERY

        Chery TIGGO7 (Prestige 4x2 – 2025 model yılı)
        Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        Chery TIGGO7 (Prestige 4x4 – 2026 model yılı)
        2.391.000 TL kampanyalı fiyat

        Chery TIGGO7
        2 milyon 270 bin TL’den başlayan şubat ayına özel fiyat

        6

        CHERY

        Chery TIGGO8 (Prestige – 2025 model yılı)
        Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        Chery TIGGO8 (Prestige – 2025 model yılı)
        2 milyon 698 bin TL’den başlayan fiyat

        Chery SUV modelleri (tümü)
        5 yıl veya 150.000 kilometre garanti

        7

        MERCEDES BENZ

        Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG
        3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,50 faiz

        Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-Terrain
        3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,45 faiz

        Mercedes-Benz GLC 180 Coupé AMG
        3.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,50 faiz

        Mercedes-Benz E 180
        4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,75 faiz

        Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC
        4.000.000 TL krediye 36 ay vadede %2,15 faiz

        Mercedes-Benz Vito
        1.000.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %1,79 faiz

        8

        Mercedes-Benz Vito Select 124 CDI Uzun / Select 124 CDI Ekstra Uzun / Select 124 CDI Uzun 4x4
        500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %2,59 faiz

        Mercedes-Benz Sprinter
        1.000.000 TL kredi için 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL krediye %1,79 faiz

        Mercedes-Benz EQV
        1.000.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz

        Mercedes-Benz eSprinter
        12 ay vadeli 1.000.000 TL krediye %0 faiz

        Mercedes-Benz Certified araçlar
        600.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz

        9

        MG

        MG HS Luxury
        Anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 540 bin TL

        MG7
        500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi veya 155 bin TL’ye varan nakit indirim

        10

        MG

        MG7 Excellence
        2 milyon 950 bin TL (nakit indirimli fiyat)

        MG7 Excellence Red Edition (kırmızı Alcantara iç döşeme)
        3 milyon 80 bin TL (nakit indirimli fiyat)

        11

        FIAT

        FIAT Scudo Van
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Scudo Combi / Combimix
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ulysse
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Combi
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Cargo
        750 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        12

        FIAT

        FIAT Ducato Van
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Minibüs (16+1)
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Kamyonet
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        13

        NISSAN

        Nissan (3-5 yaş arası modeller)
        Yetkili serviste %20 indirim

        Nissan (5-7 yaş arası modeller)
        Yetkili serviste %25 indirim

        Nissan (7 yaş ve üzeri modeller)
        Yetkili serviste %30 indirim

        Nissan (3 yaş üzeri – bakıma gelen veya 20.000 TL üzeri harcama yapan)
        7/24 geçerli 1 yıl süreli yol yardım hizmeti hediyesi

        Nissan Orijinal Aksesuarlar
        Tüm orijinal Nissan aksesuarlarında %30 indirim

        14

        PEUGEOT

        PEUGEOT 3008 (tüm donanım seçenekleri – 48V hibrit)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT E-3008 (Allure donanım)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT 2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi

        PEUGEOT 5008 GT
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-5008 Allure
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-208
        Bireysel müşterilere özel 350 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi

        15

        PEUGEOT

        PEUGEOT Rifter (manuel şanzımanlı Allure)

        Bireysel müşterilere özel 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Rifter (otomatik şanzımanlı Allure ve GT)
        Bireysel müşterilere özel 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Partner Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Traveller
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Van 3,5 Ton
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Minibüs
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        16

        CITROËN

        Citroën Ë-C3 (2025 model)
        250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën C4 (benzinli versiyonlar – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C4 X (MAX donanım – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ë-C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Berlingo Kombi
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        17

        CITROËN

        Citroën Berlingo Van
        500 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Spacetourer
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumpy Van
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumper 3.5T
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ami
        270 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
