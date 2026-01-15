Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Araç muayene fiyatları zamlandı: 2026 zamlı araba, otobüs, kamyon, motosiklet muayene ücretleri kaç TL'ye yükseldi?

        Araç muayene fiyatları zamlandı: 2026 zamlı araba, otobüs, kamyon, motosiklet muayene ücretleri kaç TL'ye yükseldi?

        2026 yılı için açıklanan yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı sonrasında araç muayene ücretleri netleşti. Zamlı tablonun yayımlanmasıyla birlikte otomobil, otobüs, kamyon, traktör, motosiklet, çekici ve tanker muayene ücretleri de belli oldu. İşte 2026 zamlı araç muayene ücretleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 13:21 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılı için açıklanan yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı sonrasında araç muayene ücretleri netleşti. Zamlı tarifeye göre en düşük muayene ücreti 1.674 TL olarak belirlendi. Peki, 2026 yılında araç muayene ücretleri ne kadar oldu? İşte 2026 zamlı araç muayene fiyatları

        2

        2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Karayollarındaki araçlar için zorunlu olan muayene ücretlerinin 2026'da ne kadar olacağı netleşti.

        2026 yılı için belirlenen yüzde 25.49 şeklindeki yeniden değerleme oranı muayene ücretlerinin artışında da etkili oldu.

        3

        2026 ZAMLI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ TABLOSU

        - Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 3 bin 288 TL,

        - Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 4 bin 446 TL,

        - Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 1. 674 TL.

        4

        ARAÇ MUAYENESİ ZORUNLU MU?

        Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunlu tutuluyor.

        Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesini kapsıyor.

        Otomobiller için ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene zorunlu tutuluyor.

        Diğer motorlu araçlar için ise ilk bir yaş ve sonrası yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!