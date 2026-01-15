Araç muayene fiyatları zamlandı: 2026 zamlı araba, otobüs, kamyon, motosiklet muayene ücretleri kaç TL'ye yükseldi?
2026 yılı için açıklanan yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı sonrasında araç muayene ücretleri netleşti. Zamlı tablonun yayımlanmasıyla birlikte otomobil, otobüs, kamyon, traktör, motosiklet, çekici ve tanker muayene ücretleri de belli oldu. İşte 2026 zamlı araç muayene ücretleri
2026 yılı için açıklanan yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı sonrasında araç muayene ücretleri netleşti. Zamlı tarifeye göre en düşük muayene ücreti 1.674 TL olarak belirlendi. Peki, 2026 yılında araç muayene ücretleri ne kadar oldu? İşte 2026 zamlı araç muayene fiyatları
2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Karayollarındaki araçlar için zorunlu olan muayene ücretlerinin 2026'da ne kadar olacağı netleşti.
2026 yılı için belirlenen yüzde 25.49 şeklindeki yeniden değerleme oranı muayene ücretlerinin artışında da etkili oldu.
2026 ZAMLI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ TABLOSU
- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 3 bin 288 TL,
- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 4 bin 446 TL,
- Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 1. 674 TL.
ARAÇ MUAYENESİ ZORUNLU MU?
Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunlu tutuluyor.
Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesini kapsıyor.
Otomobiller için ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene zorunlu tutuluyor.
Diğer motorlu araçlar için ise ilk bir yaş ve sonrası yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor.