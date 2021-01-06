2021 Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, m​​​​​evcut imtiyaz sözleşmesine göre yapılmakta olan araç muayene hizmetinin sözleşme süresi sonunda kesintiye uğramaması için işleticinin Bakanlığa son sunduğu teminat mektupları imtiyaz sözleşme süresi bitimini takip eden 3 yılı kapsayacak.

Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılacak, yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılacak.