Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.711,38 %0,67
        DOLAR 44,4798 %0,08
        EURO 51,0673 %0,20
        GRAM ALTIN 6.533,41 %1,32
        FAİZ 43,95 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 104,76 %4,56
        BITCOIN 66.372,00 %-0,33
        GBP/TRY 58,7801 %0,27
        EUR/USD 1,1473 %0,07
        BRENT 106,53 %-0,80
        ÇEYREK ALTIN 10.681,97 %1,32
        Araç sahipleri dikkat: APP plakalar için son gün - Otomobil Haberleri

        Araç sahipleri dikkat: APP plakalar için son gün

        Kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakaların denetimlerine 1 Nisan'da başlanacak. Mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan ve yetkili kuruluşlarca basılmamış plakaları kullanan araç sahiplerine 140 bin lira ceza uygulanacak

        Giriş: 31.03.2026 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        APP plakalar için son gün

        Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da plakalara ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de APP plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan'a kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını vermişti.

        Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin engellenmesi için tanınan bu geçiş süresi yarın sona eriyor.

        Yarın itibarıyla araçlarında mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan, yetkili kuruluşlarca basılmamış APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Bu konuda herhangi bir erteleme ise söz konusu olmayacak.

        Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Bahse konu plakaların belirlenen süreç içinde değiştirilmesi sağlanacak.

        Öte yandan, Bakan Çiftçi, APP plakaların radar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi araçlar tarafından sağlıklı biçimde tespit edilemediğini ve bu durumun güvenlik zafiyetine yol açtığını belirtmişti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

