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Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma yasasıyla getirilen ve araç muayene süresini geçirenlerden tahsil edilecek ceza oranını yüzde 5'ten yüzde 0.75'e indiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7326 sayılı kanunun 10'uncu maddesinin altıncı fıkrasına (araç muayenelerine) dair tebliğe göre, 9 Haziran tarihi itibarıyla zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan araçlar kapsamda yer alıyor.

Söz konusu araç sahiplerinin 31 Aralık'a kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde, yüzde 5 olarak uygulanan ceza oranı, yüzde 0.75 olarak tahsil edilecek. 9 Haziran'dan sonra muayenesi gecikmiş araçlara yüzde 5 ceza oranı uygulanmaya devam edilecek. 9 Haziran'dan önce muayenesi gecikmiş araçlardan tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ise red ve iade edilmeyecek.



Aynı gazetede, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun genel tebliği de yayımlandı.

Tebliğle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil idarelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yeniden yapılandırılması, matrah, vergi artırımı, işleme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair esaslar belirlendi.