Petrol, önceki seansta yüzde 3’ten fazla yükseldikten sonra artışını sürdürdü. Bu yükselişte, ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerine başlama konusunda anlaşması etkili oldu; böylece dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalabileceğine dair iyimserlik arttı.

Brent petrol varil başına 63 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü yaklaşık 60 dolarda işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Dün LPG'nin (Otogaz) litre fiyatında yaşanan düşüşten sonra bir indirim de motorinden geldi.

Motorinini litre satış fiyatına 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 45.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.24 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL