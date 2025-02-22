Petrol fiyatları, ABD ve Çin'de ekonomik toparlanma beklentileriyle artan talep, Rusya’nın arz kesintileri ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin piyasalarda yarattığı baskı nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

Günü 76,12 dolar seviyesinde kapatan brent petrol yüzde 2'den fazla düşerek 74,43 seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litresine 1 lira 44 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 46.43 TL

REKLAM

Motorin litre fiyatı: 48.00 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 46.97 TL

Motorin litre fiyatı: 48.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 49.08 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.