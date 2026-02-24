Canlı
        Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 24 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine zam geldi, akaryakıtta tabela değişti! 24 Şubat 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Petrol, ABD-İran görüşmeleri öncesi yükseldi. Fiyatlar bir önceki seansta ulaştığı 7 aylık zirveye yakın seviyelerde tutundu. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. İşte, 24 Şubat 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Giriş: 24.02.2026 - 12:26
        1

        ABD ve İran arasındaki gerilimin savaş boyutuna geçip geçmeyeceği belirsizliğini korurken, petrol fiyatları artış yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ikinci gününe 71,80 dolar seviyesinde başladı. Fiyatlarda yaşanan yükseliş akaryakıt tabelalarını değiştirdi. Motorine zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TLoldu? İşte, 24 Şubat 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        2

        MOTORİNE ZAM GELDİ

        Motorinin litre fiyatına 24 Şubat 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 2 lira 40 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası’nda 60 lira 30 kuruşa, Ankara'da 61 lira 41 kuruşa, İzmir'de 61 lira 69 kuruşa yükseldi.

        Motorin Adana'da 62 lira 24 kuruştan, Tunceli'de 63 lira 10 kuruştan, Hakkari'de 63 lira 12 kuruştan, Bingöl ve Bitlis'te ise 63 lira 10 kuruştan satılıyor.

        3

        LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Motorine gelen zammın ardından LPG ve benzin fiyatları için de zam beklentisi artmaya başladı.

        Ancak LPG ve benzin fiyatlarına zam yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

        4

        24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 57.19 TL

        Motorin litre fiyatı: 60.30 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 57.04 TL

        Motorin litre fiyatı: 60.15 TL

        LPG litre fiyatı: 29.69 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 58.12 TL

        Motorin litre fiyatı: 61.41 TL

        LPG litre fiyatı: 30.17 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 58.39 TL

        Motorin litre fiyatı: 61.69 TL

        LPG litre fiyatı: 30.09 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 58.19 TL

        Motorin litre fiyatı: 61.28 TL

        LPG litre fiyatı: 29.69 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

