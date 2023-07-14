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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam ve indirim gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek, benzine zam mı geldi?" İşte 14 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları...