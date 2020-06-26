Araç takip sisteminin günümüzde çok önemli bir yeri vardır. Araç takip sistemi, aracınızı telefondan veya bilgisayardan takip etmenize yardımcı olur. Bu GPS uyduları sebebi ile meydana gelir. İki tür araç takip sistemi bulunmaktadır. Bunlardan birisi pasif araç takibi diğeri ise aktif araç takibidir. Araç takip sisteminin birçok faydası bulunur. Aracınızın nerde ve ne konumda olduğunuzu takip etmenizi sağlar. Aracın bakım tarifleri geldiğinde cihaz size bildirim gönderir. Aracın yakıtının azalmasını sağlar.

Araç takip sistemi nedir?

Araç takip sistemi, aracı takip etmeye yarayan bir sistemdir. Aracın bulunduğu konumu ve birçok şeyi takip etmenizi sağlar. Aracı olan herkesin mutlaka kullanması gereken bir sistemdir. Bu yazımızda araç takip sistemi nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise araç takip sistemi özellikleri de bakacağız.

Araç takip sistemi özellikleri

Araç takip sisteminin birçok özellikleri bulunmaktadır. Şimdi sizlere araç takip sistemi özelliklerinden bahsedeceğim. İşte araç takip sistemi özellikleri aşağıdaki gibidir

Cihazın giriş çıkış işlemleri

GSM-GPS

İstikralı ve sunucu yazılım

Data kayıt

Araç takip sistemi nasıl çalışır?

Araç takip sistemi nasıl çalışır bu konu hakkında neler biliyorsanız? Eğer detaylı bilgiye sahip değilseniz okumaya devam ediniz. Araç takip sistemi, araçça yerleştirildiğinde aracın aktif olması gerekir. Bu cihaz GPS yolu ile konumu kişiye aktarır ve kişinin bilgi sahibi olmasını sağlar.

Araç takip sistemini kimler kullanır?

Araç takip sistemi, kişiler tarafından ya da kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Araçlarını güvene almak isteyenlerin ilk tercihleridir. Daha birçok faydası mevcuttur. Bu yazımızda araç takip sistemini kimler kullanır konusu hakkında bilgiler aktardık. Şimdi ise neden araç takip sistemi kullanılır konusundan bahsedeceğiz. Mutlaka okumaya devam etmelisiniz

Neden araç takip sistemi kullanmalısınız?

Araç takip sistemi kullanmanın birçok sebebi vardır. Şimdi sizlere bu konunun detaylarından bahsedeceğiz işte neden araç takip sistemi kullanmalısınız sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir

Araç takip sistemi aracı kullanan sürücüler arasında ölçüm yapar ve kim daha iyi araç kullandığını gösterir.

Yakıtın düşmesine yardımcı olur

Aracın nerede olduğunu gösterir

Aracın güvende olmasını sağlar

Araç takip sistemi alırken neye dikkat edilmelidir?

Araç takip sistemi alırken dikkat edilecek birkaç husus vardır. Araç takip sistemi alırken neye dikkat edilmelidir aşağıdaki gibidir

Donanım değişimi: ilk olarak araç takıp sistemi alırken donanım değişimi zamanlarını öğrenmeniz gerekmektedir. Ve bunun için ek ücret talebi olup olmadığı öğrenilmelidir

Kapsama alanı: takip sisteminin her yeri kapsayıp kapsamadığı

Sözleşme şartları: sözleşmenin kaç senede bir olacağını

Teknik destek: teknik destek verilir verilmediğinin öğrenilmesi

Araç takip sistemi kaç çeşittir?

Araç takip sisteminin çeşitleri bulunmaktadır. Peki, kaç çeşittir diye soracaksanız iki çeşit olduğunu belirtmek isteriz. Bunlar pasif araç takibi sistemi ve aktif araç takibi sistemidir.