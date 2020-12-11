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HaberlerGündem3. SayfaAracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 16 gündür haber alınamıyor
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Aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 16 gündür haber yok

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde aracı tamamen yanmış halde bulunan kuyumcu İsmail Sezgin'den (76) 16 gündür haber alınamıyor. Elazığ’dan gelen dalgıç ekibi, Recep Yazıcıoğlu Köprüsü'nün altında Fırat Nehri boyunca tarama yaptı. Fırat Nehri'nde arama yaptı

Aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 16 gündür haber alınamıyor
İHA

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaybolan kuyumcudan 16 gündür haber alınamıyor. Elazığ’dan gelen dalgıç ekibi Fırat Nehri'nde arama yaptı.


Kemaliye'de kuyumculuk yapan İsmail Sezgin (76),24 Kasım 2020 tarihinde Adak köyündeki evinden ilçedeki kuyumcu dükkanına gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Yakınları, o günden sonra İsmail Sezgin'den haber alamadı. Bunun üzerine yapılan aramada Sezgin'e ait otomobil aynı gün tamamen yanmış halde Kemaliye yolu üzerinde bulundu.

16 gündür haber alınamayan İsmail Sezgin'in bulunması için güvenlik güçlerince arama çalışmaları sürdürülürken, Elazığ'dan gelen balık adamlar da Recep Yazıcıoğlu Köprüsü'nün altında Fırat Nehri boyunca tarama yaptı. Şu ana kadar Sezgin'e ait bir bulguya rastlanmadı.

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