Aracımızda hangi yakıtı kullanmalıyız? Hangisi daha iyidir?

DİZEL VE BENZİN (PETROL)

Öncelikle, hem benzin hem de dizel aynı ham maddeden -ham petrol- çeşitli rafine etme seviyeleriyle çıkarılır. Yine de farklı termal özelliklere sahiptirler ve bu da onları çok farklı amaçlar için uygun hale getirir.