DHA

Bakırköy'de cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç G. hakkında mütalaa açıklandı. Zanlının toplamda 5 yıl 10 aydan 19 yıl 1 aya kadar hapsi talep edildi. DHA'nın haberine göre Görkem Sertaç G.'nin yargılandığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Annesi eski hakim ve babasının ise savcı olduğu öğrenilen zanlının dosyası, mahkemenin sanığın akli dengesiyle ilgili inceleme yaptırmadığı gerekçesiyle istinaftan dönmüştü. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı daha önce verilmiş olan kararın sanık hakkında akli dengesi yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor alınmadığı ve şikayetçi A.A.'nın burnundaki kırığın olay günü darp nedeniyle olup olmadığı hususunda rapor hazırlanması gerektiği belirterek istinaf döndüğünü anlattı.

Yeniden yapılan yargılamada ise Görkem Sertaç G. hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre akli dengesinin yerinde olduğu ve A.A.'nın burnunda 1. dereceden kırık olduğuna yer verildi. Savcı mütalaasında Görkem Sertaç G.'nin A.A.'ya karşı "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Görkem Sertaç G.'nin Zişan Mert Durmuş'u silahla yaralama suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar, Cebrail Şık'a karşı Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Ayrıca zanlının, Recep Göçer'e yönelik "olası kastla yaralama" suçundan 1 yıl 1 aydan 4 yıl 6 aya kadar, Esra Abacı ve Canberk Arıkan' ı olası kastla yaralama suçundan da 3'er aydan 1'er yıla kadar hapsi talep edildi. Böylece Görkem Sertaç G'nin toplamda 5 yıl 10 aydan 19 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Mahkeme, sanık avukatlarının yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddeden mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. NE OLMUŞTU Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 kişi 'müşteki' olarak yer almıştı. İddianamede, 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle gerçekleşti; "Görkem Sertaç G. ve kız arkadaşı A.A., Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada, araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada sanığın tokat attığı A.A. aracın camını açarak 'Bırak beni' diye bağırdı. Çevredekiler aracın yanına gelerek Görkem Sertaç G.'ye tepki gösterdi. Aracından inen zanlı, Z. M. D.'ye eliyle vurarak yaraladı. Ardından tekrar aracına bindi. Görkem Sertaç G. olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada, Z. M. D. çevredekilere 'Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı.