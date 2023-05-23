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Haberler Gündem 3. Sayfa Aracını 5 kişinin üzerine sürmüştü! 19 yıla kadar hapis... - Haberler
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Aracını yayaların üzerine süren eski hakim ve savcı oğluna 19 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç G. hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcılık zanlı hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi

Aracını 5 kişinin üzerine sürmüştü! 19 yıla kadar hapis... - Haberler
DHA

Bakırköy'de cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç G. hakkında mütalaa açıklandı. Zanlının toplamda 5 yıl 10 aydan 19 yıl 1 aya kadar hapsi talep edildi.

DHA'nın haberine göre Görkem Sertaç G.'nin yargılandığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Annesi eski hakim ve babasının ise savcı olduğu öğrenilen zanlının dosyası, mahkemenin sanığın akli dengesiyle ilgili inceleme yaptırmadığı gerekçesiyle istinaftan dönmüştü. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı daha önce verilmiş olan kararın sanık hakkında akli dengesi yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor alınmadığı ve şikayetçi A.A.'nın burnundaki kırığın olay günü darp nedeniyle olup olmadığı hususunda rapor hazırlanması gerektiği belirterek istinaf döndüğünü anlattı.

Yeniden yapılan yargılamada ise Görkem Sertaç G. hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre akli dengesinin yerinde olduğu ve A.A.'nın burnunda 1. dereceden kırık olduğuna yer verildi. Savcı mütalaasında Görkem Sertaç G.'nin A.A.'ya karşı "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Görkem Sertaç G.'nin Zişan Mert Durmuş'u silahla yaralama suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar, Cebrail Şık'a karşı Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Ayrıca zanlının, Recep Göçer'e yönelik "olası kastla yaralama" suçundan 1 yıl 1 aydan 4 yıl 6 aya kadar, Esra Abacı ve Canberk Arıkan' ı olası kastla yaralama suçundan da 3'er aydan 1'er yıla kadar hapsi talep edildi. Böylece Görkem Sertaç G'nin toplamda 5 yıl 10 aydan 19 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Mahkeme, sanık avukatlarının yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddeden mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 kişi 'müşteki' olarak yer almıştı. İddianamede, 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle gerçekleşti; "Görkem Sertaç G. ve kız arkadaşı A.A., Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada, araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada sanığın tokat attığı A.A. aracın camını açarak 'Bırak beni' diye bağırdı. Çevredekiler aracın yanına gelerek Görkem Sertaç G.'ye tepki gösterdi. Aracından inen zanlı, Z. M. D.'ye eliyle vurarak yaraladı. Ardından tekrar aracına bindi. Görkem Sertaç G. olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada, Z. M. D. çevredekilere 'Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı.

Görkem Sertaç G. bu kez aracı durdurarak, Z. M. D.'yi yaralamak için, yaya olarak geri döndü. Şüphelinin geri geldiğini görenler bu kez fiziksel müdahalede bulundu. Görkem Sertaç G. bu sırada basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte yaralandı. Cebrail Şık, Görkem Sertaç G.'yi aracına bindirdi. Şüpheli aracına bindikten sonra tek yönlü yolda, aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Görkem Sertaç G. aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve park halindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından aracını kaldırıma sürerek ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı.

Görkem Sertaç G. olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A.'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra, 2 arkadaşıyla olay yerine yeniden geldi. Bu kez arkadaşıyla araçtan inen Görkem Sertaç G., bagajından ne olduğu tespit edilemeyen, pense ya da demir, bir cisim alarak müşteki Z. M. D.'ye doğru yürüdü. Elindeki cisimle Z.M.D.'nin başına vurarak, yaraladı. Bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, şüphelinin kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Görkem Sertaç G.'nin çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü."

İddianamede Görkem Sertaç G. hakkında 'Mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Yaralama' ve 'Basit yaralama' suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

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