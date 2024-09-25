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        Aracıyla yol zannedip girdiği merdivenlerde asılı kaldı

        İstanbul Avcılar'da girdiği çıkmaz sokaktan manevra yaparak çıkmak isteyen sürücü, merdivenlerin bulunduğu bölümü yol zannedip aracını sürdü. Merdivenleri fark ettikten sonra frene basan sürücü aracı son anda durdurdu. Otomobil merdivenlerde asılı kalırken, sürücü aracın içinde uzun süre kurtarılmayı bekledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:59
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        Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'nde yolda ilerleyen sürücü çıkmaz sokakta olduğunu fark edince, manevra yaparak dönüş yapmaya çalıştı.

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        Otomobili son anda durdurarak merdivenlerden kaymasını önlemeye çalışan sürücü, araçta mahsur kaldı.

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        Otomobilin merdivenlerde asılı kaldığını görenler, aracı kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alınamadı.

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        Sürücü aracın kaymaması için frene basarak, çevredekilerin de yönlendirmesiyle direksiyonu kontrol etmeye çalıştı.

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        Merdivenlerde askılı kalan otomobilin kurtarılamayacağı anlaşılınca, olay yerine çekici çağırıldı.

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        Halat yardımıyla yukarı çekilen otomobil ve içindeki sürücü kurtarıldı.

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        Araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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        "ARAÇ SÜREKLİ KAYIYORDU, SÜRÜCÜYÜ ZOR ÇIKARDIK"

        Kazaya tanık olan Hümeyra Doğan, "Kapıda komşularımla kahve içiyorduk. Birden sürücü çıkmaz sokağa doğru geldi. Sonra geri giderken merdivenlerin olduğu bölümü yol zannetti. Otomobil 4 basamak kaydı. Hemen müdahale ettik, Burasını yol zannetmiş.Komşular geldi, çıkarmaya çalıştılar ancak çıkaramadılar. Araç sürekli aşağı kayıyordu. Taş ve tahtalarla müdahale ederek kaymayı durdurdular, adamı çıkardılar. Çekiciye haber verdik. Çekici gelip kurtardı sürücüyü. İlk defa böyle birşey oldu" dedi.

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        "CANA DA ZARAR GELEBİLİRDİ"

        Çevre sakinlerinden Hamit Osmanoğlu ise yola levha konulması gerektiğini belirterek, 'İnsanlar burayı tam olarak bilmiyor. Bazen trafik sıkışık olduğunda insanlar burayı kullanıyor ve büyük problem ortaya çıkıyor. Bunun düzeltilmesi yetkililer tarafından ricamızdır. Çocuklarım görmüş, 'Merdivenden inmek isteyen bir araç var onun videosunu sana atacağız’ dedi. Görünce haliyle çok üzüldüm. Malına zarar gelmiş daha da kötüsü olabilirdii cana da zarar gelebilirdi. Diyeceğim tek şey; buraya bir levhanın konulması" diye konuştu.

        #istanbul avcılar
        #Kaza
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