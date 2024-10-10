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        Haberler Bilgi Yaşam Araçların renkleri birbirinden farklıyken, neden tüm lastikler siyah renktedir?

        Araç lastiklerinin hepsi neden siyah renkte üretilir?

        Yüzlerce farklı renk varken, araba lastikleri neden sadece siyah renkte üretilir? Araç lastiklerinin tek renk olarak üretilmesinin nedenleri nelerdir? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:00
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        Arabalarla ilgili en çok merak edilen ve sebebi bilinmeyen konuların başında araç lastiklerinin sadece siyah renkte üretilmesi gelir. Lastiklerin neden sadece siyah olduğunu anlamak için hammaddelerini ve nereden geldiğini incelemek gerekir.

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        Kauçuğun doğuşu ve lateks süreci

        Kauçuk, doğal olarak ağaç özsuyundan elde edilen, yapışkan beyaz bir madde olan lateksle başlar. Lateksin ağaçlardan çıkarılması için hasatçıların kabuğa kesikler açması gerekir. Bu kesikler yapıldığında beyaz sıvı ortaya çıkar ve akmaya başlar.

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        Hava koşulları ve lateks hasadı

        Lateksin düzgün bir şekilde çıkabilmesi için hava sıcaklığının belirli bir seviyede olması gerekir. Sıcaklık çok yüksekse lateks katılaşır. Bu yüzden hasatçılar, en düşük sıcaklıkların yaşandığı sabah 02.00-05.00 saatleri arasında çalışırlar.

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        Lastik üretim süreci

        Bir lastik üretim fabrikasına girdiğimizde, devasa beyaz kauçuk yığınlarıyla karşılaşırız.

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        İşçiler, siyah renkte olmayan sentetik kauçuk eklerken, sürecin bir sonraki adımında karbon siyahı eklenir. Karbon siyahı, lastiklerin rengini değiştiren ve gücünü artıran bir bileşendir.

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        Karbon siyahının önemi

        Karbon siyahı, lastiğin dayanıklılığını artırmakla kalmaz, aynı zamanda ısı dağıtımına da yardımcı olur.

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        Lastik hareket ederken sürtünme nedeniyle ısı oluşur; bu ısı, kauçuk lastiğe zarar verebilir ve ömrünü kısaltabilir.

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        Tarihsel bir bakış: 1900’lerin New York’u

        1900’lerin New York’unda lastikler beyazdı. İlk üretimlerinde kauçuk lastikler beyaz renkteydi, ancak dayanıklılığı artırmak için is ile kaplanarak siyaha boyandı. Zamanla is, karbon siyahıyla değiştirildi ve siyah lastik ikonik hale geldi.

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        Siyah lastiklerin koruyucu rolü

        Dünya renklerle doluyken sadece siyah lastik fikri başlangıçta korkutucu gelebilir. Ancak siyah lastiklerin, kazalardan korunmamıza yardımcı olduğunu bilmek, bu durumu daha kabul edilebilir kılıyor.

        Kaynak: Scienceabc

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