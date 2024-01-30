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        Araçta şeker komasına girdi, imdadına yetiştiler

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tırda şeker komasına giren sürücüyü aracın camını kıran itfaiyeciler kurtardı. Hastaneye ulaştırılan sürücü tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 23:42 Güncelleme: 30.01.2024 - 23:44
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        Araçta şeker komasına girdi, imdadına yetiştiler
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        İHA'nın haberine göre, Merzifon-Çorum karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunanpark halindeki tırın sürücüsü Ümit Ayer uzun süre araçtan çıkmadı. Sürücünün hareket etmediğini fark edip şüphelenen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Foto: İHA

        Bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, tırın sağ camını kırarak kapıyı açmayı başardı. Araçtan sedyeye konularak çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Şeker komasına girdiği belirtilen Ümit Ayer'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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