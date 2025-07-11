Aras Bulut İynemli'den at üzerindeki hünerlerini sergiledi
Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk ile birlikte gittiği at çiftliğinden paylaşımlarda bulundu
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla at sevgisini gözler önüne serdi.
Yakın arkadaşı ve meslektaşı Engin Öztürk ile birlikte bir at çiftliğini ziyaret eden Aras Bulut İynemli, keyifli anlar yaşadı.
Oyuncu, atını yıkarken, severken ve at üstünde sergilediği yetenekleriyle takipçilerinden tam not aldı.
İynemli'nin atıyla geçirdiği o anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram