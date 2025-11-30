Aras Kargo: 1 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU
Voleybol Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Aras Kargo sahasında Galatasaray Daikin'le karşılaştı. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.
Voleybol Sultanlar Ligi 8’inci hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Aras Kargo’yu 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 21-25, 19-25 ve 13-25’lik skorlarla sona erdi: 1-3. Bu sonuçla konuk takım 6 galibiyete ulaşırken, ev sahibi ekip 3 galibiyette kaldı.
SALON: İzmir Aatürk
HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
ARAS KARGO: Aslıhan, Kalandadze, Özge Nur, Anthouli, Olaya, Hazal Selin, Simay, Merve, Sude, Smrek, Perez, İrem
GALATASARAY: Naz, İlkin, Yuanyuan, Grobelna, Sylla, Yasemin, Eylül, Frantti, Bongaerts, Carutasu,
SETLER: 25-23, 21-25, 19-25, z13-25
SÜRE: 111 dakika