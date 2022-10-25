Araştırma Görevlisi Nedir, Nasıl Olunur? Araştırma Görevlisi Olma Şartları Neler ve Yaş Sınırı Var Mı?

Araştırma görevlisi nedir, nasıl olunur? 0:00 / 0:00

Size bütün detaylarıyla araştırma görevlisi nedir, nasıl olunur sorularının cevaplarını anlatacağız. Ayrıca araştırma görevlisi olma şartları neler ve yaş sınırı var mı bunlardan da bahsedeceğiz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan hemen detayları verebiliriz.

Araştırma Görevlisi Nedir? Nasıl Olunur?

Detaylarından bahsetmeden önce araştırma görevlisinin kim olduğundan bahsedelim. Araştırma görevlileri aslında asistan olarak bilinirdi. Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırmalarda ve incelemelerde yardımcı olan, yetkili alanlar tarafından verilerek ilgili görevleri yapan öğretim yardımcısına ‘araştırma görevlisi’ deniyor.

Peki araştırma görevlisi ne iş yapar ve nasıl olunur? Araştırma görevlileri öğretim görevlisi olan kişilere yardımcı olur ve işlerini destekler. Buna ek olarak üniversite içerisinde yapılan incelemelerde ve deneylerde de yer almak zorundadır.

Buna ek olarak araştırma görevlisi nasıl olunur diye merak ettiğinizi de biliyoruz. Bir sonraki başlığa geçerek bütün detayları öğrenebilirsiniz.

Araştırma Görevlisi Olma Şartları Neler?

İşte şimdi sizlere araştırma görevlisi olma şartlarından bahsedeceğiz.

Üniversitelerin lisans alanlarından mezun olmanız gerekiyor.

ALES puanınız yeterli olmalı.

Yabancı dil sınavından da yeterli puanı almış olmanız lazım.

ALES için çoğunda sınır 70 iken YDS sınavından da 50 almanız gerekiyor.

Yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmalısınız. (bu da bazı bölümlerde istenen şartlar arasında)

Bunlara ek olarak araştırma görevlisi yaş sınırı da 35’tir. Yani başvuru yapabilmeniz için 35 yaşını doldurmamış olmalısınız. Biraz da araştırma görevlisinin sorumluluklarından bahsedelim.

Bilimsel araştırmalarda ve etkinliklerde bulunmalı

Araştırmalarını oldukça detaylı ve doğru yapmalı

Yüksek lisans ve doktora programlarına katılmalı

Ahlaki kurallara uymalı

Kaynakları etkin ve doğru kullanmalı

Bunlara dikkat ederek kendinizi alanınızda geliştirebilirsiniz. Böylece kısa sürede başarıyla ilerleyebilirsiniz.

Araştırma Görevlisi Yüksek Lisans Yapabilir mi?

Yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi olmak mümkün mü? Evet, bu mümkün. Yüksek lisans ya da doktora yaparken de üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarında yer alabilirsiniz. Bütün şartları sağlıyorsanız ve eğitim süreciniz iyi gidiyorsa bunu yaparak kariyerinizi adım adım yükseltebilirsiniz.

Bazen de yüksek lisans eğitimi tamamlandıktan sonra araştırma görevlisi olarak işe başlayabilirsiniz. Bu da size eksi bir şekilde dönmeyecektir. Akademisyen olmak istiyorsanız zaten zaman içerisinde bu aşamaları geçmeniz gerekiyor. Sonrasında da doktora eğitiminizi tamamlayarak istediğiniz yerde kendinizi görebilirsiniz.

Ama şunu da söylemek gerekiyor. En başta yüksek lisans sınavını başarıyla geçseniz bile ilerleyen süreçler sizi biraz yoracaktır. Yine de yılmayın ve sonuna kadar ilerleyin.

Araştırma Görevlisi Maaşları Ne Kadar?

2022 yılı göz önünde bulundurulduğunda bir araştırma görevlisinin en düşük maaşı 7 bin 850 TL’dir. Tabi bu ücret çalışmak için görevlendirildiği üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Zaman içerisinde de ücretler artış gösterir.

Eğer üniversite içerisinde yükselmek ve bir kariyer yapmak istiyorsanız mutlaka bu süreçleri güzel ve doğru değerlendirmelisiniz. Bir süre sonra karşılığını almaya başladığınızda ne kadar doğru bir karar verdiğinizi de görmüş olacaksınız.

Akademisyen olma yolunda ilerleyin ve bu meslek sürecinde de kendinize sürekli bir şeyler katın. Güncel bilgileri alın ve onları taze tutun. Ancak bu şekilde işinizi doğru yapabilirsiniz.