Araştırma: Yapay zeka bazı sınavlarda üniversite öğrencilerinden daha yüksek başarı sergiliyor

Reading Üniversitesi araştırmacıları, psikoloji bölümü lisans sınavlarında yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi kullandı. Araştırmacılar, açık uçlu soruları yanıtlayan ve makale yazan ChatGPT'nin üniversite öğrencilerinden yarım puan yüksek not aldığını kaydetti.

Sınavları değerlendiren öğretmenler, soruların yapay zeka tarafından yanıtlandığını fark edemedi. Üniversitelerde kullanılan intihal programları da yapay zekayı tespit etmede neredeyse tamamen başarısız oldu. Bu programlar yapay zekayı sadece yüzde 6 oranında tespit edebildi.