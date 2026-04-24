        Araştırmalar ortaya çıkardı: Kediler üzgün olduğunuzu gerçekten fark ediyor

        Kedi sahipleri, moralinin bozuk olduğu günlerde kedisinin kendisine sevgi gösterdiğine, hatta üzüldüğü anları resmen "anladığına" çok emindirler. Peki bilim, kedilerin insanların duygularını anlayıp anlamadığı ile ilgili ne söylüyor? Amerika'da yapılan bir araştırmanın tartışmalara getireceği bir yanıt var!

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Kediler üzgün olduğumuzu fark ediyor mu?

        Köpek sahiplerinin en sevdiği şey minik dostlarıyla büyük ölçüde konuşarak anlaşabilmesi... Evet, köpekler gerçekten kedilere nazaran iletişime açık ve bir dostluk geliştirmeye daha müsaitler. Peki ama kediler gerçekten onlara yapıştırılan "nankör", "sinsi", "bencil" etiketlerini hak ediyor mu?

        Evet, köpekler size olan sevgilerini size gösterir. Hatta bir köpeğiniz varsa çok iyi bileceğiniz gibi çoğunlukla sizinle biraz bağımlı bir sevgi ilişkileri vardır. Nereye gitseniz peşinizden gelip sizden ayrı kaldıklarında ağlayabilirler. Kediler köpeklere nazaran daha bireysel hayvanlardır. Sizin arkanızdan ağlamayabilir ya da odadan çıktığınızda peşinizden gelmek yerine uyumaya ya da kendisini yalamaya devam edebilirler. Ancak bu kedilerin sizi sevmediği ya da sizinle duygusal bir ilişki kurmadıkları anlamına gelmez.

        Aslına bakarsanız kedilerin daha soğuk, daha bencil ya da nankör olduğuna dair düşünceler çoğunlukla kedilerle sınırlı ilişki kuran kişilerde yaygındır. Kedi sahipleri minik dostlarının onlarla duygusal bir ilişki kurduğuna emindir. Hatta çoğunun; morali bozukken, ağlarken ya sadece üzgün bir halde otururken bile kedisinin gelip ona sürtündüğünü, kafasını sevdirdiğini, üzerine ya da yanına yatıp ona destek olduğunu söylediğine şahit olmuşsunuzdur. Bunları söyleyenlere genellikle "kediler senin üzgün olduğunu anlamaz" diye yanıt verildiğini de görmüşsünüzdür. Oakland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bunun tam tersini söylüyor.

        KEDİLER DUYGULARINIZI SANDIĞINIZDAN DAHA ÇOK FARK EDİYOR

        Oakland Üniversitesi araştırmacıları Moriah Galvan ve Jennifer Vonk’un yaptığı bir araştırma kedilerin sahipleri üzgünken gösterdiği bu anormal yakınlığın tesadüf olmadığını gösteriyor. Son zamanlarda kaydedilen araştırmalara göre, kediler birlikte yaşadıkları insanların yüz ifadelerinin, ses tonu ve davranışlarının değiştiğini fark ediyor. Bu direkt "Şu an üzgün" gibi olmasa da bir farklılık olduğuna dair duyarlılıkları var.

        Oakland Üniversitesi’nden Moriah Galvan ve Jennifer Vonk’un yaptığı araştırma, kedilerin sahiplerinin duygu değişikliklerine karşı kayıtsız olmadığını ortaya koydu.

        Kedi sahiplerinin başına geldiğini söylediği üzgünken kedinin normalden daha fazla yakınlık göstermesi durumu direkt "şu an üzgünsün ve sana destek olacağım" gibi bir davranış bilinciyle olmasa da "sende bugün bir farklılık var" davranış bilinciyle gerçekleştiğini söylemek bu araştırma çerçevesinde pek de imkansız değil.

        Ancak bilimsel gerçeklik adına şunun altını çizmekte fayda var: Kediler bir insan gibi üzgün olduğumuzu anlamıyor sadece duygu durumumuzdaki farklılığı fark edebiliyor. Bu direkt üzgün olmak üzerinden bir farkındalık değil; insan yüz ifadelerindeki, beden dilindeki, ses tonundaki değişiklikler üzerinden bir farkındalık.

        KEDİLER DUYGUSAL DEĞİŞİKLİKLERİMİZİ NASIL ANLAYABİLİR?

        Araştırmacılar bu duygusal değişikliğin kediler tarafından nasıl ayrıştırıldığı üzerine de çalışmış. Bu durumun birkaç açıklaması var. Öncelikle kedilerin rutini seven ve hatta huzurunu rutinlere borçlu hayvanlar olması, onlara bakım veren insanın rutinlerine de aşina olmalarını sağlar. Burada bizim için basit olan ses tonundaki, hareket ritmindeki değişiklik kedi tarafından fark edilir. Üstelik bunu fark etmek bazı kediler için büyük bir merakla ne olduğunu anlamak için sahibine yaklaşmakla sonuçlansa da bazı kediler için tedirginlik yaratıp daha da uzak durmasına yol açabilir.

        KEDİLER ZANNETTİĞİMİZ KADAR BAĞIMSIZ DEĞİL

        Bu araştırmalar, kedilerin üzgün olduğumuzu anlayıp anlamamasından ziyade zannettiğimiz kadar bizden bağımsız yaşamadıklarını gün yüzüne çıkardığı için de oldukça önemlidir. Kediler bizimle yaşadığının farkında ve bizi zannettiğimizden daha çok izliyor. Yüz ifademizdeki değişiklik bile onlara rutin dışına çıktığımızla ilgili bir sinyal verebiliyor.

