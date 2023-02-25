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Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

Yeni yapılan bir araştırma, insanların soğuk aylarda daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceğini gösterdi

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  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Yapılan bir araştırma, kışın yataklarından çıkmakta zorlanan insanlara "tembel" denilmesini tersine çevirecek cinsten. Yeni araştırmalar, insanların soğuk aylarda daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor.
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    The Guardian'ın haberine göre, uyku çalışmalarına katılan insanlar üzerinde yapılan analizler, insanların kışın daha fazla REM (hızlı göz hareketi) uykusuna daldığını ortaya koydu. 
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Toplam uyku süresinin kışın yaza göre yaklaşık bir saat daha uzun olduğu görülürken, değişen ışıktan etkilenen sirkadiyen saatle doğrudan bağlantılı olduğu bilinen REM uykusunun, kışın yaza göre 30 dakika daha uzun olduğu belirtildi. 
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Araştırma, kesintili uyku yaşayan bir nüfusta bile, insanların kışın yaza göre daha uzun REM uykusu ve sonbaharda daha az derin uyku yaşadığını gösterdi. 
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Araştırmacılar, çalışmanın bulgularının sağlıklı uykuya sahip kişilerde de tekrarlanabilirse, bunun uyku alışkanlıklarının mevsime göre ayarlanması gerektiğine dair ilk kanıtı sağlayacağını dile getirdi.  
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Almanya'daki St Hedwig Hastanesi Uyku Kliniği'nde görevli, çalışmanın yazarlarından Dr. Dieter Kunz şunları söyledi: "Mevsimsellik bu gezegende yaşayan her canlı için geçerlidir. 
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Genel olarak, toplumların uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlamaları veya okul ve çalışma programlarını mevsimsel uyku ihtiyaçlarına göre ayarlamaları gerekir."
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    REM uykusu sırasında beyin aktivitesi artar ve insanlar rüya görebilir. Normal uyku önce üç aşamalı REM dışı uykuyla başlar, ardından kısa bir REM uykusu dönemine girer. 
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Araştırmacılar sonuçların uyku sorunu olmayan kişilerde de doğrulanması gerektiğini kabul etmekle birlikte, mevsimsel değişiklikler sağlıklı bir popülasyonda daha da büyük olabilir.
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Çalışmada bir grup bilim insanı, polisomnografi adı verilen uyku çalışmaları yapılmış 292 hastayı çalışmaya dahil etti. 
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Bu çalışmalar uykuyla ilgili zorluklar yaşayan hastalar üzerinde düzenli olarak yapılıyor. Bireylerin özel bir laboratuvarda çalar saat olmadan doğal bir şekilde uyumaları istendi ve uyku kalitesi, türü ve süresi de izlendi.
  • Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir

    Uykuyu etkileyen ilaçları kullananlar, teknik hatalar ve ilk REM aşamasını atlamış olabilecekler hariç tutulduktan sonra, yeni çalışmada 188 hasta kaldı.

    Bulgular Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlandı.

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