Toplam uyku süresinin kışın yaza göre yaklaşık bir saat daha uzun olduğu görülürken, değişen ışıktan etkilenen sirkadiyen saatle doğrudan bağlantılı olduğu bilinen REM uykusunun, kışın yaza göre 30 dakika daha uzun olduğu belirtildi.