Farkı lezzetinde gizli olan özgün menüleri ile geleneksel fast food algısını değiştiren Arby's, Ağustos 2010'dan Türkiye'de TAB Gıda güvencesiyle hizmet veriyor.
TAB Gıda'nın sektördeki tecrübesi sayesinde 6 ay gibi kısa bir sürede restoran sayısını 3 katına çıkaran Arby's, Global Arby's'den "Hızlı Büyüyen Ülke" ödülüne layık görüldü.
ARBY'S MESAİ SAATLERİ
Türkiye'de 70'i aşkın şubeyle hizmet veren Arby's restoranları AVM içinde ve AVM dışında sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlıyor.
ARBY'S TÜRKİYE ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Arby's Türkiye Genel Müdürlüğü, Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunuyor. Arby's çağrı merkezi için 444 22 97 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
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