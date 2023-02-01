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Arçelik Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlamak için çalışmalara imza atan Arçelik, halka açık şirketlerin bu alandaki performansını değerlendiren “Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne” (GEI) girdi. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "Çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık kurum kültürümüzün temel değerleri arasında yer alıyor. Arçelik olarak, tüm süreçlerimizde herkese eşit fırsatlar sunuyoruz. 2026 yılına kadar STEM alanındaki kadın istihdam oranımızı yüzde 16’dan yüzde 35’e yükseltmeyi amaçlıyoruz. Eşitlik ilerlemenin ön koşulu. Bu inançla faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarımıza azimle sürdürecek, bu konuda farkındalığın artması için projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi

Arçelik Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi
HABERTURK.COM

Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut hedefler koyarak birçok proje geliştiren Arçelik, 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde (Bloomberg GEI) yer aldı.

Bu yıl dünyanın 45 ülkesinden 485 şirketin yer aldığı Bloomberg GEI, cinsiyete dayalı verileri şeffaflıkla raporlayan halka açık şirketleri, piyasa değerlerine göre ağırlıklandırıyor.

Endeks şirketlerin cinsiyet eşitliği alanındaki performanslarını, kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş kriter üzerinden ölçmelerine yardımcı oluyor.

'EŞİTLİK İLERLEMENİN ÖN KOŞULU'

Kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek olmak üzere kendilerine somut hedefler koyduklarını vurgulayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu şunları söyledi, "Çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık kurum kültürümüzün temel değerleri arasında yer alıyor. 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne dahil olmamızın da bu değerlere bağlılığımızın önemli bir göstergesi olduğuna inanıyorum" dedi.

Arçelik'in tüm süreçlerde herkese eşit fırsatlar sunduğunu kaydeden Bulgurlu, "Özellikle son yıllarda bu kapsayıcı yaklaşımı daha da güçlendirmek için kendimize somut hedefler belirledik. Örneğin, 2026 yılına kadar STEM alanındaki kadın istihdam oranımızı yüzde 16’dan yüzde 35’e yükseltmeyi amaçlıyoruz. Eşitlik ilerlemenin ön koşulu. Bu inançla faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarımıza azimle sürdürecek, bu konuda farkındalığın artması için projeler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KADIN BAYİ ORANINDA HEDEF YÜZDE 25

2017 yılında UN Women Kadını Güçlendirme Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Arçelik, 2022 yılında da Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun (Generation Equality Forum) küresel ölçekte başlattığı Action Coalition platformuna destek vererek toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak üzere önemli taahhütlerde bulundu.

Bu taahhütler kapsamında küresel operasyonlarında STEM alanlarındaki kadın istihdam oranını yüzde 16'dan yüzde 35'e yükseltmeyi hedefleyen Arçelik, Türkiye’de başlattığı WE-inTech programını, Romanya, Pakistan ve Güney Afrika'yı kapsayacak şekilde genişletti.

Kadınların mühendislik ve Ar-Ge alanlarında kariyer gelişimlerine destek vermeyi amaçlayan program kapsamında, üniversitelerin mühendislik ve teknoloji bölümlerinde okuyan kadın öğrencilere eğitim, mentorluk ve staj desteği veriliyor.

Arçelik, 2020 yılında hayata geçirdiği “500 Kadın Teknisyen” projesiyle de 2026’ya kadar kadın teknisyen oranını yüzde 14’e çıkarmayı hedefliyor. Bayilik ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmak üzere hayata geçirilen, “BEKO 100 Kadın Bayi Projesi” ile de kadın bayi oranının yüzde 25’e çıkarılması amaçlanıyor.

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