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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arçelik'in kurumsal markası Beko oluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Arçelik'in kurumsal markası Beko oluyor

        Arçelik AŞ'nin Türkiye de dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının Beko olacağı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:25
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        Arçelik'in kurumsal markası Beko oluyor
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        Arçelik kurumsal markasında değişime gidiyor.

        Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak.

        Açıklamada böylece, tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Bu kapsamda yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştiriliyor.

        Açıklamada şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

        Beko dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin'de 45 üretim tesisi bulunuyor

        Beko sahibi olduğu veya limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 ürün markası ile global olarak faaliyet gösteriyor. Bu markalar şöyle sıralanıyor: Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi, Voltas Beko, Singer, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar.

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