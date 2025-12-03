Arçelik'ten hem Türk kahvesi hem de espresso yapan makine
Arçelik, Türk kahvesi ve espressoyu aynı cihazda yapan cihazı Telvesso'yu tanıttı
Arçelik, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk kahvesi ve espressoyu aynı cihazda hazırlamaya imkân tanıyan yeni makinesi Telvessoyu kamuoyuna duyurdu.
Toplantıda, Türkiye’de kahve makineleri pazarının son yıllardaki büyüme eğilimi ve tüketici alışkanlıklarındaki değişim değerlendirilirken, Türk kahvesi talebinin yanında espresso bazlı içeceklerin ev içindeki payının arttığına dikkat çekildi.
Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Türk kahvesi makinesi pazarının Türkiye’de belirgin bir kullanıcı kitlesine ulaştığını belirterek, otomatik Türk kahvesi makinesi kategorisinin 21 yıl önce Telve modeliyle ortaya çıktığını hatırlattı. Dinçer konuşmasında, pazarda hem geleneksel hem modern kahve çeşitlerine ilginin arttığını vurguladı.
Dinçer, ABD'de kişi başına yıllık kahve tüketiminin 4.5 kilogram, Avrupa'da ise 6 kilogram olduğunu belirtti, Türkiye'de ise bu rakamın 1.7 kilogram olduğunu aktardı. Dünyada pazarın 200 milyar doları bulduğunu söyledi.
Türkiye'de Türk kahvesi makinesi pazarının ise 15 milyar TL olduğu, Arçelik'in pazar payında baskın bir şekilde lider olduğu kaydedildi. Her 4 evden 1'inde Telve isimli makinenin bulunduğu belirtildi.
Kahve makinesi pazarının yüzde 60’ının Türk kahvesi, yüzde 10-15 civarında espresso makinesinden oluştuğu ifade edildi.
ABD, Avrupa ve Orta Doğu'ya Türk kahvesi makinesinin ihraç edildiği ancak bu bölgelerde Türk kahvesine ulaşımın zor olduğu aktarıldı. Arçelik'in bu hafta çekirdekten Türk kahvesi öğütecek bir cihazı piyasaya sunacağı ifade edildi.
Şirketin tanıttığı yeni model Telvesso, Türk kahvesi için toz kahveyle çalışan bir pişirme sistemi, espresso için ise 19 bar basınçlı kahve ünitesine sahip hibrit bir yapı içeriyor. Makine; öğütülmüş kahve, kapsül ve E.S.E. pod uyumluluğu ile sütlü içecek hazırlama fonksiyonlarını bir arada sunuyor.
Modelin 2026’nın ilk aylarında satışa çıkması planlanıyor. Ürünün fiyatı hakkında net bir rakam verilmezken Telve Türk kahvesi makinesi ile Arçelik'in espresso makinesinin toplamında yüzde 25 kadar aşağıda olacağı belirtildi.