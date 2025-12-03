Arçelik'ten hem Türk kahvesi hem de espresso yapan makine

Arçelik, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk kahvesi ve espressoyu aynı cihazda hazırlamaya imkân tanıyan yeni makinesi Telvessoyu kamuoyuna duyurdu.

Toplantıda, Türkiye’de kahve makineleri pazarının son yıllardaki büyüme eğilimi ve tüketici alışkanlıklarındaki değişim değerlendirilirken, Türk kahvesi talebinin yanında espresso bazlı içeceklerin ev içindeki payının arttığına dikkat çekildi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Türk kahvesi makinesi pazarının Türkiye’de belirgin bir kullanıcı kitlesine ulaştığını belirterek, otomatik Türk kahvesi makinesi kategorisinin 21 yıl önce Telve modeliyle ortaya çıktığını hatırlattı. Dinçer konuşmasında, pazarda hem geleneksel hem modern kahve çeşitlerine ilginin arttığını vurguladı.

Dinçer, ABD'de kişi başına yıllık kahve tüketiminin 4.5 kilogram, Avrupa'da ise 6 kilogram olduğunu belirtti, Türkiye'de ise bu rakamın 1.7 kilogram olduğunu aktardı. Dünyada pazarın 200 milyar doları bulduğunu söyledi.

Türkiye'de Türk kahvesi makinesi pazarının ise 15 milyar TL olduğu, Arçelik'in pazar payında baskın bir şekilde lider olduğu kaydedildi. Her 4 evden 1'inde Telve isimli makinenin bulunduğu belirtildi.