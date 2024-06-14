Arçelik'ten Milli Takım'a destek filmi!

Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru Arçelik, tüm Türkiye'yi Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına ortak olmaya davet etti.

Arçelik, Euro 2024 öncesi yayıma giren filminde ortak değerler etrafında toplanmanın önemine vurgu yaparak "Bizden bir tane daha yok, Milli Takım muadilin yok. A Milli Futbol Takımı'mız aşkına bir aradaysak eğer, bizden bir tane daha yok" sözleriyle milli sporcularımıza destek mesaj verdi.

İmaj filminin ilk gösterimi Arçelik markasının İstanbul'daki yetkili satıcılar toplantısında gerçekleşti.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Bu toprakların markası olan Arçelik, yaklaşık 70 yıldır ülkemiz için değer yaratma hedefiyle teknolojiye, sanata, spora yatırım yapmaya devam ediyor. 85 milyon insanımızı temsil eden ve bayrağımızı gururla taşıyan Milli Takım'ımızın her daim yanındayız. Filmde 'Bizden bir tane daha yok, Milli Takım muadilin yok' diyoruz ve Arçelik bayileriyle birlikte tüm taraftarlarımızı bu sloganla A Milli Futbol Takımı'mızı desteklemeye davet ediyoruz. Gelin bu şarkıyı Euro 2024 Milli Takım Marşı'mız haline getirerek bayrağımızı gururla dalgalandıralım" dedi.