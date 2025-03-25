Arda Güler, Avrupa medyasında manşetlerde: Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!

"BİZ TÜRKÜZ, SERTLİKTEN ASLA KORKMAYIZ!"

Karşılaşmanın ilk yarısında kendisine sert bir hareket yapan ve hakeme şikayet eden Macar futbolcuya eliyle ‘sus’ işareti yapan Arda, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Szoboszlai ve takım arkadaşları sertlikle bizi korkutmaya çalıştılar ama Türk bir oyuncu bundan asla korkmaz” ifadelerini kullandı.