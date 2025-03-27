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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, FC 25'de haftanın takımına seçildi! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, FC 25'de haftanın takımına seçildi!

        A Milli Futbol Takımımız'ın ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, FC 25 Ultimate Team modunda haftanın takımına seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 00:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:04
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        Arda Güler haftanın takımında!
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        A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi. Mücadelenin ikinci golünü atan Arda Güler, performansıyla maçın yıldızlarından biri oldu.

        FC 25'DE HAFTANIN TAKIMINDA!

        Arda Güler, Macaristan karşısında gösterdiği mükemmel performans ile FC 25 Ultimate Team modunda haftanın takımına seçildi.

        MİLLİ TAKIMDA 4. GOLÜ

        A Milli Takım'da 19 kez forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 4 gol ve 3 asist üretti.

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