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Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Annesinden flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine takarken, annesi Serap Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyada gündem yaratan paylaşım sonrası gözler Fenerbahçe ve Arda Güler'e çevrildi...

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  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    Fenerbahçe ve Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler, bu yaz Avrupa'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olacak... 
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına takılan 18 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı.  
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    Sarı-lacivertli kulüple söleşmesini uzatan Arda Güler'in ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, annesi Serap Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    Arda Güler'in annesi Serap Güler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullanırken, bu paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    Serap Güler'in bu paylaşımı, 'Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?' sorusunu beraberinde getirdi.
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    PSG İDDİASI

    Öte yandan İtalyan basınından Tuttomercato, 18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden PSG'nin girişimlerini hızlandırdığını yazdı.
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    Haberin detayında Fransız ekibinin, Arda için astronomik bir rakamı gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. 
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    Bilindiği gibi PSG; Manchester City, Barcelona ve Arsenal ile birlikte sarı-lacivertli takımın, Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadığı maçlara temsilci göndermiş ve Arda'yı gözetim altına almıştı.
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    SELAHATTİN BAKİ: GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ AMA...

    Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, milli futbolcu için "Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    Arda Güler bu sezon 35 maçta Fenerbahçe formasını giyerken, 6 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

    Sarı-lacivertli kulüp, milli yıldızın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım
  • Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler'in annesi Serap Güler'den dikkat çeken paylaşım

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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