Arda Güler: Ferdi ağabey ile devre arasında konuştuk!

Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih İlker Yiğit, para piyasası fonlarının bu yıl da geçen yılda olduğu gibi enflasyonu yenebileceğini kaydetti. Altını yukarı taşıyan nedenlerin gerçekleştiğini anlatan Yiğit, kısa sürede petrol fiyatlarının ve enflasyonun artacağı bir senaryonun altına yaramayacağını dile getirdi. Yiğit, şu anda rasyonel bir fon sepetinin yüzde 50 para piyasaları, yüzde 25 altın ve yüzde 25 de hisse fonlarından oluşabileceğini ifade etti.