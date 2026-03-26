        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler: Ferdi ağabey ile devre arasında konuştuk! - Futbol Haberleri

        Arda Güler: Ferdi ağabey ile devre arasında konuştuk!

        A Milli Takım'da Arda Güler, Romanya maçı galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

        Giriş: 26.03.2026 - 22:31 Güncelleme:
        "Ferdi ağabey ile devre arasında konuştuk!"

        A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        "FERDİ AĞABEY İLE DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

        Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden genç oyuncu, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk." dedi.

        "TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

        "Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

