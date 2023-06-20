Çok mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncu attığı muhteşem golle ilgili "Milli Takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." ifadelerini kullandı.