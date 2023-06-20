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Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan 'Golden boy' yani 'altın çocuk' ödülüne aday gösterildi

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  • Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi

    Fenerbahçe ve Milli Takım'ın gözbebeği Arda Güler, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor...

     
  • Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi

    17,5 milyon Euro'ya serbest kalma bedeli bulunduğu belirtilen ve Avrupa devlerinin peşinde olduğu genç yıldız, İtalya'da 'altın çocuk' ödülüne aday gösterildi.
  • Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi

    2003 yılından bu yana, spor yazarları tarafından 21 yaş altı oyunculara verilen bu ödüle 4 kaleci, 32 savunmacı, 43 orta saha ve 21 forvet aday gösterildi.
  • Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi

    Fransa, 14 oyuncu ile zirveyi alırken Danimarka'dan 10, İngiltere'den 8, Almanya, Belçika ve Arjantin'den ise 5 oyuncu adaylar arasına girdi.  Türkiye'den ise sadece Arda Güler kendisine listede yer buldu. Milli futbolcu, 100 oyuncu arasında 78. sırada kendine yer buldu.
  • Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi

    Dün Galler filelerini havalandıran Arda Güler, 18 yaş 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu oldu.
  • Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi

    Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
  • Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi

    KALACAK MI GİDECEK Mİ?

    A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Galler'i 2-0 yenerken geceye Arda Güler damga vurdu. Milli yıldız attığı harika golle ay-yıldızlı formayla siftahı yaparken mücadelenin ardından da açıklamalar yaptı.
  • Arda Güler, 'Golden boy'a aday gösterildi

    Çok mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncu attığı muhteşem golle ilgili "Milli Takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." ifadelerini kullandı.

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