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Arda Güler için yapılan yorumlar - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin 6-0'lık Kasımpaşa maçında sonrada oyuna giren ve 4 dakikada 2 gol atan Arda Güler için dikkat çeken yorumlar geldi. İşte çarpıcı ifadeler...

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  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadeleye damga vuran isimlerden biri ise Arda Güler oldu!
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    86. dakikada Arda Güler, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti. Ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar indi. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5. 
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    90+2. dakikada Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-6
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    10 NUMARAYI ALMIŞTI

    Fenerbahçe'de genç yıldız geçen günlerde yapılan törenle 10 numaralı formayı teslim almıştı.
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    EN GENÇ FUTBOLCU OLDU

    Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007-08 sezonundan bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta (17 yaş 171 gün) ulaşan oyuncu oldu.
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    ALEX'TEN TEBRİK

    Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maça sonradan girerek iki gol atan Arda Güler'e bir tebrik de sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza'dan geldi! Brezilyalı efsane, Arda'yı sosyal medya hesabından tebrik ederken genç futbolcu da Alex de Souza'ya teşekkür etti.
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alex de Souza "10 numara... Bravo Arda Güler" ifadelerini kullanırken alkış emojisi ekledi.
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    NE DEDİLER?

    NİHAT KAHVECİ: "Dünyanın çok büyük yıldızlarıyla oynadım Ronaldo'dan Zidane'a kadar hiçbirisiyle fotoğraf çektirmem ama Arda'ya karşı inanılmaz bir sevgim var. Gol attığında seviniyorum. Arda'ya nasihat veren çok olacaktır. Arda olmuş, bırakın çocuğu. Oynadığı her dakikanın kıymetini biliyor."
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    TÜMER METİN: "Arda'ya naçizane tavsiyem; 'Fazla mütevazılık vasatı beraberinde getirir'. Arda, biraz daha Sergen gibi yıldız olmalı, 'çekil kardeşim' diyeceksin frikikte. Arda, talep ediyor; dediğim gibi davranırsan alırsın." 
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    MEHMET DEMİRKOL: Arda’nın şahane golü. Tam ‘basit oynasa çok daha etkili olacak’ diye düşünürken en zorunu en kolay şekilde 2 kez yapabildi. Yıldız kumaşı böyle bir şey işte. Akıl ermiyor.
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: 70'e kadar beklenmesine gerek yoktu. Yine de bu dünya çapındaki 10 numara, kısıtlı zamanda iyi de oynamazken müthiş bir gol attı. Daha çok süre almalı, daha çok süre almalı, daha çok süre almalı..
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    GÜNTEKİN ONAY: Arda Güler için ayrı bir paragraf eklemek lazım. Üst düzey yeteneklere sahip bu oyuncuyu izlemek hakikaten ayrı bir zevk. Hep böyle ol Arda..
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    RIDVAN DİLMEN: "Arda Güler'e bir nasihatta bulunayım; sakın oyuna girdiğin gibi davranma. Aldı eveledi, geveledi... Muazzam bir yetenek ancak risk alınması gereken yerde risk alması gerekiyor. Golden sonra kendine gelip basit oynamaya başladı."
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    RIDVAN DİLMEN: "Arda Güler'i çok uzun yıllar konuşacağız. Bundan birkaç yıl sonra İspanya veya İngiltere'deki bir meslektaşıma devredeceğim Arda'yı yorumlama işini. Dünyanın en iyi liglerinde göreceğiz onu."
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    ERMAN TOROĞLU: "Şu anda Arda'nın Avrupa takımları karaciğerini, dalağını falan inceliyorlardır. Her şeyine bakıyorlardır. Onlar bizim gibi değil, en az 30-40 maçını izlerler. Her şeyine bakarlar."
  • Arda Güler için FLAŞ sözler: İngiltere ya da İspanya... Arda Güler Kasımpaşa maçı attığı goller - FB haberleri

    ERMAN TOROĞLU: "Jorge Jesus, çok doğru bir açıklama yaptı. 'Arda daha çok yeni futbolcu, hakemle bu kadar konuşmaması gerekiyor' dedi. Genç falan demedi, söyledi. Sen daha yenisin, sen daha civcivsin. Sen horozların arasında yer kapmaya bak. Horozlar fazla çünkü. Sen daha civcisin, fazla hakemle işin olmaz. Kafanı eğ git."

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