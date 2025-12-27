Arda Güler'in karlı Bolu'da futbol keyfi!
Real Madrid'in yıldız oyuncularından milli futbolcu Arda Güler, tatil için geldiği memleketi Bolu'daki Gölcük Tabiat Park'ında kar yağışı altında arkadaşıyla top oynadı.
Giriş: 27.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 27.12.2025 - 23:02
1
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil için memleketi Bolu’ya geldi.
2
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na giden Arda Güler, göl kenarında bulunan Devlet Konukevi'nde kaldı.
3
Güler, göl kenarında kar yağışı altında karla kaplı alanda arkadaşıyla birlikte top oynadığı anları sanal medya hesabından paylaştı.
4
5
6