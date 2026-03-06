Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Arda Kardeşler'den HT Spor'a Ozan Ergün yorumu: Derbiyi başarıyla yönetir! - Futbol Haberleri

        Arda Kardeşler'den HT Spor'a Ozan Ergün yorumu: Derbiyi başarıyla yönetir!

        Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Eski FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, derbi öncesi maçın hakemi Ozan Ergün'ü HT Spor'a değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 14:29
        Arda Kardeşler'den HT Spor'a Ozan Ergün yorumu!

        Eski FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak Ozan Ergün için HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

        "Başarılar diliyorum Ozan'a, Ozan herkesin çok sevdiği, hakem camiasında çok sevilen bir çocuk. Son zamanlarda yetişen en genç en başarılı hakemlerden birisi. Çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Geçen sezon çok maç yönetti derbide de başarılı olacağına inanıyorum. Ozan zaten çok soğukkanlı; maçlarda da bunu görebiliyorsunuz. Duygularını yönetebilen birisi; hislerinden çok, profesyonel yaklaşıyor."

