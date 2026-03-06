Arda Kardeşler'den HT Spor'a Ozan Ergün yorumu: Derbiyi başarıyla yönetir!

Eski FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak Ozan Ergün için HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

"Başarılar diliyorum Ozan'a, Ozan herkesin çok sevdiği, hakem camiasında çok sevilen bir çocuk. Son zamanlarda yetişen en genç en başarılı hakemlerden birisi. Çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Geçen sezon çok maç yönetti derbide de başarılı olacağına inanıyorum. Ozan zaten çok soğukkanlı; maçlarda da bunu görebiliyorsunuz. Duygularını yönetebilen birisi; hislerinden çok, profesyonel yaklaşıyor."