Arda Kural, 2000'lerde yayınlanan; 'Eyvah Kızım Büyüdü', 'Lise Defteri' ve 'Emret Komutanım' gibi dizilerde rol olarak büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Ancak ünlü oyuncu, 2015'te psikolojik sorunlar yaşamış ve 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Zorlu günleri atlatan oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürdürüyor.

Arda Kural, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kural, sevgilisini öptüğü anları sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

Arda Kural, 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizindeki rol arkadaşı Yıldız Asyalı ile aşk yaşamıştı. Çiftin ilişkileri kadar ayrılıkları da uzun süre konuşulmuştu.