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Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma”

Bir dönemin efsane oyuncularından yerli Leonardo Di Caprio lakaplı Arda Kural, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisiyle sevenlerini endişelendirdi. Sağlık sorunları sebebiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ünlü ismin son hali ağızları açık bıraktı.

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  • Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma”

    Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde rol alan ve ekranlarda olduğu dönemlerde genç kızların aşkı “Yerli Leonardo Di Caprio” olarak tanınan Arda Kural, sosyal medya hesabında yeni bir gönderi yayınladı.
  • Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma”

    Kendisine psikoz teşhisi konulması sebebiyle bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Arda Kural, iyileştiğine dair sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve sosyal medya hesabı açarak paylaşımlar yapmaya başlamıştı.
  • Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma”

    42 yaşındaki Arda Kural sosyal medya hesabından “Yıllar sonra şapka taktım” notuyla yeni bir paylaşım yaptı.
  • Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma”

    Ünlü oyuncunun neredeyse 20 kilo verdiğini gören sevenleri, "Lütfen kendine bunu yapma", "Daha fazla kilo verme, hasta gibi görünüyorsun", "Bence bu kiloda kal daha fazlası sağlıklı durmuyor" gibi yorumlarda bulundu.
  • Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma”

    İşte Arda Kural'ın son hali...
  • Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma”
  • Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma”
  • Arda Kural son haliyle ağızları açık bıraktı! “Lütfen kendine bunu yapma”

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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