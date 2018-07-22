Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinin bebeğinin ismi 'Can' değil, 'Hamza Arda' olacak

Bebek heyecanı yaşayan milli futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın oğullarına “Can” adını vereceği yazılmıştı. Ancak çiftin düşündüğü ismin başka olduğu ortaya çıktı. Yakınları, genç çiftin kasım ayında doğacak bebeğe “Hamza Arda” ismini vereceğini söylüyor